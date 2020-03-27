شاهد.. على جمعة يبكي بسبب خلو المساجد من المصلين

تأثر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أثناء كلمة دينية بثت اليوم عبر شاشة dmc بسبب خلو المساجد من المصلين يوم الجمعة، تزامنًا مع الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية.

ودعا جمعة الجميع لإتباع التعليمات التي تتأخذها الحكومة للوقاية من الفيروس، ودعا في نهاية كلمته متأثرًا أن يرفع الله البلاء الذي اجتاح العالم، وأن يرحم الله ضعف الجميع ويغفر الذنب.

ووضع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، خطة التعامل مع البلاء ، التي حث عليها النبى محمد - صلى الله عليه وسلم-.





وقال المجمع عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إن خطة التعامل مع البلاء تتألف من 5 أمور، وهي أولًا: الأخذ بالأسباب باتباع السبل الوقائية قال صلى الله عليه وسلم "اعقلها وتوكل"، ثانيًا: الحذر قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ"، ثالثًا: الصدقات قال صلى الله عليه وسلم "دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ".





وأضاف: رابعًا: الدعاء قال تعالى "فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا"، خامسًا: الروح المعنوية العالية، قال صلى الله عليه وسلم "وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ".





دعاء رفع البلاء