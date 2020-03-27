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رياضة

تعرف على موقف لاعبي ريال مدريد بعد انتهاء الحجر الصحي

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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عمر سلامة
يثير انتشار فيروس كورونا، القلق والذعر حول العالم خاصة مع وصوله إلى كرة القدم وإصابته للعديد من أفراد المنظومة الرياضية وتسببه في توقف النشاط الكروي.

الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن منذ أسابيع، تأجيل منافسات الليجا إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي كورونا في البلاد.
 
ودخل نادي ريال مدريد في الحجر الصحي، بعد أن تعرض لاعب فريق السلة في الملكي للإصابة بكورونا منذ أسابيع.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنهى نادي العاصمة الإسبانية مدريد فترة الحجر الصحي البالغة 14 يومًا، دون أن تظهر أي أعراض على موظفي النادي، البالغ عددهم 750 فردًا.

وأوضحت الصحيفة أن انتهاء الحجر الصحي لا يعني تغيير موقف النادي، بل سيظل اللاعبون في منازلهم، ملتزمين بتعليمات المدير الفني زين الدين زيدان، بالتدرب على انفراد.
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