كيف تقوم بإيقاف السيارة عند تعطل الفرامل



يجب عليك أن تتمالك أعصابك وتسيطر على انفعالاتك لأنه موقف صعب للغاية و يتطلب خبرات خاصة للتعامل معه وأهمها ضبط النفس تليها إعادة الضغط على المكابح مرارا و تكرارا لأنه بتكرار الضغط سيستغل ما تبقى من سوائل فى تحقيق بعض قوة الكبح على العجلات ان كان هذا العطل ناتج عن تسريب .

يمكنك استخدام الفتيس في إيقاف السيارة ان كانت سيارتك تعمل بفتيس مانيوال فيمكنك الانتقال لغيار منخفض ثم أقل ثم أقل وهذا من شأنه تقليل القوة المرسلة للمحرك لإيقافه دون استخدام الفرامل و ان كانت سيارتك تعمل بفتيس اوتوماتيك فحرك الفتيس على وضع الحياد وهو حرف N لمنع تدفق مزيد من القوة للعجلات واترك البنزين و ستتوقف بعد مدة قصيرة حسب تضاريس الطريق و سرعة الرياح .







يمكنك الاعتماد على فرامل اليد في إيقاف السيارة لكن استخدامها يكون بحساب و بحذر شديد فيجب استخدامها برفعها لأعلى ببطء شديد وعلى أول مستوى ثم الثاني ثم اتركها و عاود هذا الفعل علي فترات لتجنب إغلاق المكابح علي العجلات الامامية و انحراف السيارة و فقدان السيطره عليها .





