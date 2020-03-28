توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 28/ 3/ 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، لذلك إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 28 مارس 2020، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماجى فرح على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.





برج الحمل :





مهنيًا: موقع جيد يحقق الأحلام، ربما تستفيد من بعض الانتماءات الاجتماعية والفكرية والثقافية او من بعض المؤسسات التي تعمل واياها





عاطفيًا: تسمع أخبارًا سارة من الحبيب اليوم تدخل السرور إلى قلبك وتقربك منه أكثر وتعزز العلاقة بينكما





صحيًا: لا تقدم على خطوة متهورة قد تدهور وضعك الصحي وتبقيك في حالة تراجع دائم





برج الثور:





مهنيًا: أنت قليل الصبر، وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت، لا تثر اي خلاف وأدعوك الى الانسحاب من اي نزاع





عاطفيًا: تشعر بالاطمئنان أكثر بوجودك مع الحبيب، لا تكن متصنعًا وتعامل معه بعفوية وحاول ان تكون بسيط معاه





صحيًا: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء





برج الجوزاء:





مهنيًا: تحاول أن تقنع رؤساءك باتخاذ قرارات جديدة في العمل تعود بالفائدة على الجميع و يساندك اصدقائك فى هذه القرارات





عاطفيًا: خسارة الحبيب لا يمكن أن تعوّض، كن حذرًا في تعاطيك معه وخفف من كبريائك، وحاول ان تحتويه بدل ان تنفره منك





صحيًا: لا تخاطر بوضعك الصحي من أجل مكاسب فانية، لأن الصحة هي الأغلى





برج السرطان:





مهنيًا: تشعر اليوم أنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور التي تشغل بالك منذ مدة ينصحك الفلك بالتركيز وعدم التشتت





عاطفيًا: لا تضع حدودًا لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك المعهودة وكن لينًا في التعاطي،و ابتعد عن العصبية فهي لن تفيد





صحيًا: المشي مهم جدًا في أي وقت، ويساعدك على التفكير الأفضل وينسيك الضغوط المتراكمة





برج الأسد:





مهنيًا: ثقتك بالنفس تبدو قوية جدًا ولو مررت ببعض المزاجية أحيانًا، لا تكن من أصحاب التراخي والضعفاء فكن حذر





عاطفيًا: ضع هواجسك الشخصية جانبًا ولا تسمح لأي متطفل بالتأثير سلبا في علاقتك بالشريك، وكن واضح معه وابتعد عن الالغاز





صحيًا: تخوض تجربة رياضية ناجحة تجعلك تشعر بالراحة النفسية والجسدية





برج العذراء:





مهنيًا: يوم متقلب يخلق لك أعمالًا كثيرة وتتبلبل الأجواء المهنية، قد تنهمك بشؤون متراكمة تنسيك الواجبات الأخرى





عاطفيًا: قد تعيش واقعًا أو تخضع لبعض الشروط التي كنت ترفضها في السابق، وتتكيف مع بعض الأوضاع وقواعد اللعبة





صحيًا: اتعظ من التجارب السابقة التي خالفت فيها تعليمات الطبيب وعدت إلى ممارسة هوايتك في الأكل





برج الميزان





مهنيًا: الوقت غير مناسب للمغامرة، إنتظر حتى تنقشع الغيوم، لن تصل إلى نتيجة إن تكاسلت في بذل الجهود المطلوبة





عاطفيًا: لا تعرف كيف تخاطب الحبيب، ما يسبّب توترًا بينكما، فتشعر بالوحدة وتبحث عن صديق يزيل عنك الهموم





صحيًا: اتبع الارشادات الطبية بدقة، ولا تعرّض نفسك للضغط الزائد أو للإرهاق





برج العقرب:





مهنيًا: لا تلعب بالنار لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فحسب بل ستشعل أعصابك واستقرارك





عاطفيًا: تفيض حيوية وتتخلص من مشكلات أزعجتك طويلًا، باستطاعتك إيجاد حلول مرضية ومقنعة مع الشريك





صحيًا: استنفد كل الوسائل الكفيلة بتخليصك من السمنة وآلام الظهر والقدمين





برج القوس:





مهنيًا: يتجلّى الحظ ويكون مناسبًا لك ولأعمالك أو لدراساتك وأبحاثك العلمية فاستغل هذا الحظ لتحقق ولو جزء مما تتمناه





عاطفيًا: تناقش مع الشريك مسألة شخصية عالقة منذ سنوات وتلقى الدعم منه والوقوف إلى جانبك





صحيًا: قم ما في وسعك لتتخلص من الوزن الزائد الذي يسبب لك ألمًا في الركبتين والقدمين





برج الجدي





مهنيًا: قد تصطدم بمشاكل وببعض الزملاء الذين لا يصغون إلى توجيهاتك ويتصرفون بتمرد، فلا تحاول الاصطدامم بهم وكن عاقلا.





عاطفيًا: باستطاعتك غضّ النظر عن أخطاء الحبيب وتأجيل المواجهة كليًّا، خفّفا عنكما وابتسما للحياة.





صحيًا: أدعوك إلى السهر مع الاهل والاحباب والترويح عن النفس، إنما في مكان صحي ومناسب.





برج الدلو:





مهنيًا: تتخذ قرارات مهمة، ويلمس الزملاء تأثيرك في العمل وتسترد سلطة غابت وتعوّض عن الوقت الضائع





عاطفيًا: توقع قلقًا وشعورًا بتغييرات تطال بعض نواحي الحياة العاطفية، قد تتخذ قرارات فجائية وتطرأ مستجدات تثير الدهشة





صحيًا: جرّب مختلف الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية





برج الحوت:





مهنيًا: تراوح أعمالك مكانها مع احتمال حصول تراجع في المصالح أو الأرباح إذا ما أصررت على القيام بأيّ نشاط.





عاطفيًا: الوضع الدقيق يتطلّب اهتمامًا صادقًا من قبلك، فلا تجادل ولا تثر مواضيع حساسة.



