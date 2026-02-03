تعرف على مباريات اليوم بالجولة السادسة من دوري السوبر لسيدات السلة

تُقام اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

وتُلعب اليوم 4 مباريات ضمن مجموعة المنافسة على اللقب، حيث يلتقي الأهلي نظيره سموحة في الساعة السادسة مساءً، على صالة سموحة، بينما يواجه سبورتنج نظيره الجزيرة في الساعة السادسة على صالة سبورتنج.

وفي تمام الساعة السادسة مساءً يلتقي نيو جيزة هليوبوليس، على صالة الدكتور حسن مصطفى، وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة مصر للتأمين والصيد في الساعة الثامنة مساءً، على صالة مركز شباب الجزيرة.

وتُقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الدوري من دورين بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور التمهيدي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.

وتُعد بطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وتُذاع مباريات دوري أليانز مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب