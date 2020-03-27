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تعليم

وزير التعليم: لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات ستجهّز بآليات عزل

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:25 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020 سوف تعقد في موعدها وفقا للجداول المعلنة.

وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له اليوم ، أن هذه الامتحانات سوف تعقد في لجان مؤمنة بشكل مختلف جدا هذا العام ، حيث ستكون مؤمنة ضد كل شئ سلبي مثل التسريبات والغش بالاضافة لانها ستكون مؤمنة صحيا ضد الامراض المعدية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن اللجان ستكون مجهزة بآليات لعزل أي طالب عنده أي أزمة صحية ، وسيتم فرض مسافات اكبر بين الطلاب في اللجنة الواحدة.

وقال وزير التربية والتعليم ، طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية لن يحاسبوا في الامتحانات إلا على المناهج التي تم تدريسها حتى 15 مارس 2020 .
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