AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

باحثون أمريكيون: الصحف وطباعة الورق تقتل فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 04:31 ص
كمامات وصحف ورقية
كمامات وصحف ورقية كورونا
Advertisements
عزة عاطف

يزعم العلماء أن فيروس كورونا COVID-19 الذي اجتاح العالم، يمكن أن يعيش على الكمامات لمدة تصل إلى 7 أيام.

 

تتم دراسة الفيروس التاجي الجديد بسرعة لفهم المدة التي يظل فيها معديًا على الأسطح المختلفة وتحت ظروف معينة.

 

كشفت دراسة بحثية من هونج كونج أنه: "لا يزال من الممكن الكشف عن مستوى كبير من الفيروس المعدي على الطبقة الخارجية للقناع الجراحي" بعد سبعة أيام.

 

لكن الباحثين من الولايات المتحدة أفادوا أنه لم يتم اكتشاف إمكانية بقاء فيروس كورونا على الورق المقوى لما يتخطى 24 ساعة، مشيرين إلى أن استخدام الخدمة البريدية خالٍ من المخاطر نسبيًا.

 

تقتل طباعة الورق - بما في ذلك الصحف - الفيروس في غضون ثلاث ساعات، وقد أعلن الخبراء اليوم أن احتمالية العدوى من البضائع المنقولة منخفضة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيروس ينتقل من الحيوان والجماد.. محلول رخيص للوقاية من كورونا

اعرف الحقيقة.. دراسة جديدة تكشف عمر فيروس كورونا في الهواء والأسطح

أول حالة وفاة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك

على عكس المتوقع.. دراسة تكشف العمر الحقيقي لـ فيروس كورونا

رعب يهدد البشرية.. مالا تعرفه عن كورونا في دراسة جديدة

ساعات ولا أيام.. كم يعيش فيروس كورونا الجديد على الأرض؟

ترشيحاتنا

ننشر أحدث تصريحات وزير التعليم: ماحدش هايسقط.. واستعدادات لعزل الطالب المريض في لجان امتحانات الثانوية

وزير التعليم : الثانوية العامة السنة الجاية هتكون مختلفة ومافيهاش دروس خصوصية

إزاى تفرق بين الإنفلونزا وكورونا.. وزير الصحة السابق يجيب

كورونا يجبر الملكة إليزابيث على كسر تقليد متبع منذ 272 عاما

هل تقتل مياه البحر المالحة فيروس كورونا ؟ .. الصحة تجيب

لا تستغفروا ولكن احرصوا على هذا الدعاء.. المفتي السابق يكشف عنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحثون أمريكيون: الصحف وطباعة الورق تقتل فيروس كورونا

امرأة تستخدم فيروس كورونا لتهديد ضابط والهروب من الشرطة

بملابس أنيقة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار