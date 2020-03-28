باحثون أمريكيون: الصحف وطباعة الورق تقتل فيروس كورونا

يزعم العلماء أن فيروس كورونا COVID-19 الذي اجتاح العالم، يمكن أن يعيش على الكمامات لمدة تصل إلى 7 أيام.

تتم دراسة الفيروس التاجي الجديد بسرعة لفهم المدة التي يظل فيها معديًا على الأسطح المختلفة وتحت ظروف معينة.

كشفت دراسة بحثية من هونج كونج أنه: "لا يزال من الممكن الكشف عن مستوى كبير من الفيروس المعدي على الطبقة الخارجية للقناع الجراحي" بعد سبعة أيام.

لكن الباحثين من الولايات المتحدة أفادوا أنه لم يتم اكتشاف إمكانية بقاء فيروس كورونا على الورق المقوى لما يتخطى 24 ساعة، مشيرين إلى أن استخدام الخدمة البريدية خالٍ من المخاطر نسبيًا.

تقتل طباعة الورق - بما في ذلك الصحف - الفيروس في غضون ثلاث ساعات، وقد أعلن الخبراء اليوم أن احتمالية العدوى من البضائع المنقولة منخفضة.