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أخبار العالم

أول تعليق لمسئول إماراتي على اتصال الأسد وبن زايد

السبت 28/مارس/2020 - 05:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم السبت: إن اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، بالرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، يأتي في إطار تعزيز الدور العربي في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن "الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا تتطلب خطوات غير مسبوقة، وتواصل الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السوري هذا سياقه".

وتابع: "البعد الإنساني له الأولوية، وتعزيز الدور العربي يعبر عن توجه الإمارات، خطوة شجاعة تجاه الشعب السوري الشقيق تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة".

وأعلن الشيخ محمد بن زايد، أمس الجمعة، أنه بحث هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تفشي فيروس كورونا، حيث قال "بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "أكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".
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