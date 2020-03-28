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أخبار العالم

البنتاجون يخطط لحملة كبيرة ضد مليشيات إيران في العراق

السبت 28/مارس/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الجمعة، بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تستعد لشن حملة عسكرية ضخمة في العراق، بموجب أمر  تنفيذي صدر الأسبوع الماضي يقضي بتحضير حملة "لتدمير المليشيات التابعة لإيران".

وأضافت الصحيفة أن كبار القادة الأمريكيين في العراق حذروا من أن حملة كهذه ستكون "دموية وقد تعطي نتائج عكسية وتهدد بشن حرب مع إيران".

وقالت الصحيفة إن الجنرال في الجيش الأمريكي جون وايت، أكد في مذكرة أن "الحملة ستتطلب آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين في العراق، وتحويلا في الموارد من المهمة الأساسية للتواجد الأميركي هناك، وهي تدريب القوات العراقية على محاربة داعش".

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين رفيعين في الإدارة، مثل وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، يدفعون باتجاه "شن هجوم على إيران ووكلائها في العراق واستغلال انشغال إيران بتفشي فيروس كورونا".

لكن مسؤولي وزارة الدفاع، ومن ضمنهم الوزير مارك إسبر وقائد القيادة المشتركة الأميركية مارك ميلي، أبدوا قلقهم من تصعيد عسكري حاد. مع هذا، سمح وزير الدفاع بالتخطيط لحملة أمريكية جديدة لـ"منح الرئيس خيارات" في الوقت الذي تصعد فيه الميليشيات المرتبطة بإيران هجماتها، بحسب مصادر الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الرئيس الأمريكي لم يقرر، خلال اجتماع جرى في البيت الأبيض، توجيه ضربة، لكنه سمح باستمرر التخطيط".
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