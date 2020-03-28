بكلمك مش بترد.. رضوى الشربينى تشعل السوشيال ميديا مع شقيقها..شاهد





وتلقت رضوى الشربينى عديدا من التعليقات الإيجابية على أدائها ولكن تعرضت إلى هجوم شرس بسبب اختيارها لهذا الفيديو حيث وصفها بعض الجمهور بأنه أقرب إلى التفاهة.





وكانت نشرت رضوى الشربينى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بها رضوى الشربينى، بجمبسوت أنيق باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة من الشيفون المطرز الذى يبرز جمالها، ووضعت حزام على الخصر ليبرز رشاقتها.





واختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل، ووضعت لمسات بسيطة من الماكياج الذى يتناسب مع إطلالتها الناعمة.



