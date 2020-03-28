«النقل البرى» تتنازل عن شهرين من حصتها لدى لجانها النقابية للعمالة غير المنتظمة

أصدر النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، قرارا بالتنازل عن حصة النقابة العامة للنقل البري عن شهري يناير وفبراير لصالح العمالة غير المنتظمة بقطاع النقل البري، وذلك بالاتفاق مع مجلس إدارة النقابة العامة ورؤساء اللجان النقابية الفرعية لها على مستوى الجمهورية.





وناشد المراغي، السائقين تسجيل البيانات الخاصة بهم على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة، وعدم الذهاب إلى مقر الوزارة أو المديريات التابعة لها، على أن يتم الصرف من خلال اللجنة المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وتضم هذه اللجنة في عضويتها كلا من وزارات القوى العاملة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، والمجلس القومي للمرأة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.