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رياضة

محمد النني يحدد وجهته المقبلة

السبت 28/مارس/2020 - 11:32 ص
محمد النني
محمد النني
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محمد السعيد
يخطط الدولي المصري محمد النني لاعب فريق بشكتاش التركي المعار من آرسنال، للعودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان محمد النني انضم إلى صفوف بشكتاش خلال الصيف الماضي، قادما من نادي آرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وذكرت صحيفة " فاناتيك" التركية، أن محمد النني يخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، بعدما حظي باهتمام بعض أندية البريميرليج، خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة، أنه حال رفض ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال عودة محمد النني إلى الجانرز مرة أخرى، يبحث اللاعب عن أي ناد آخر في الدوري الإنجليزي. 

يذكر أن الاتحاد التركي أعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري التركي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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