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أخبار العالم

العراق تسجل 506 إصابات كورونا و42 حالة وفاة

السبت 28/مارس/2020 - 01:11 م
العراق تسجل 506 إصابات
العراق تسجل 506 إصابات كورونا و42 حالة وفاة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 ليصل الإجمالي إلى 506.

وأشارت الصحة العراقية أن عدد الوفيات وصل إلى 42 حالة.

كشف أطباء صينيون، أن 14% من الحالات التي تم شفاؤها من فيروس كورونا "كوفيد 19" عاد إليهم الفيروس من جديد.

وكانت الصين قد حققت نسبة شفاء كبيرة من الفيروس وصلت إلى 90% من المصابين البالغ عددهم نحو 81 ألف شخص.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن التحاليل التي أجريت للمتعافين من الفيروس جاءت إيجابية لنحو 14% منهم، وهو ما يثير مخاوف بشأن إمكانية عودة الفيروس مرة أخرى ونقص هؤلاء المتعافين للمناعة.

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