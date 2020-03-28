العراق تسجل 506 إصابات كورونا و42 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 ليصل الإجمالي إلى 506.





وأشارت الصحة العراقية أن عدد الوفيات وصل إلى 42 حالة.





كشف أطباء صينيون، أن 14% من الحالات التي تم شفاؤها من فيروس كورونا "كوفيد 19" عاد إليهم الفيروس من جديد.





وكانت الصين قد حققت نسبة شفاء كبيرة من الفيروس وصلت إلى 90% من المصابين البالغ عددهم نحو 81 ألف شخص.





وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن التحاليل التي أجريت للمتعافين من الفيروس جاءت إيجابية لنحو 14% منهم، وهو ما يثير مخاوف بشأن إمكانية عودة الفيروس مرة أخرى ونقص هؤلاء المتعافين للمناعة.



