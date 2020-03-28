شاهد.. إغلاق المحلات والمطاعم بميادين المحلة للوقاية من أخطار كورونا

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم، تحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الإقليم، تنفيذ أعمال اللجنة المكلفة بتنفيذ إجراءات الدولة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى مراكز المحافظة.

وجاء ذلك تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة زفتى ، للاشراف على تطبيق ساعات الحظر بكافة المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات بنطاق حي أول المحلة .

كما تم تشميع الصالة الخاصة بمحل اسماك الوزير بشارع مصطفي كامل وتحرير عدد ( 1 ) محضر اعدام 3 كيلو كابوريا و1 كيلو بطارخ بينما نطاق حى ثاني المحلة من خلال المرور ( ش البحر - سكة زفتى – ش وابور النور – منطقة ابو دراع - ش الثورة بالسبع بنات – شارع نادى الموظفين – ميدان المحطة) .

كما أسفرت الحملات عن المرور بمناطق ( ش البحر – طريق كفر الشيخ – محب – ش ابو طاحون – طريق موقف الزراعة - الطريق الدائري –نعمان الاعصر – ابو راضي – مطفي كامل – ابو شاهين – ش الجيش – ميدان المحطة) فيما تم مصادرة (5) دكة خشب وعدد ( 2 ) حامل خشي صغير وتحرير 2 محضر نقص وزن العدد وغلق اسماك الباشا بشارع مصطفي كامل بسور نادي البلدية.