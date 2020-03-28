بارما يسعى لضم نجم الهلال السعودي





حيث ذكر تقرير صحفي صادر عن موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي بارما قد فتح باب المفاوضات مع مهاجم نادي الهلال السعودي سبيستيان جيوفينكو صاحب الـ33 لضمه بالصيف المقبل.





وكان جيوفينكو قد صرح من قبل بأنه على الرغم من الاستقرار والأداء الجيد الذي يقدمه بالسعودية رفقة الموج الأزرق إلا أنه يريد أن يختتم حياته الكروية بإيطاليا.





ولجيوفينكو عدة تجارب كانت مع يوفنتوس الإيطالي وتجربة رائعة مع بارما الذي يريد استعادته مرة آخرى من عام 2010 إلى العام 2012.





يذكر أن جيوفينكو قد أنضم في يناير عام 2019 إلى صفوف الهلال قادمًا من نادي تورنتو إف سي الناشط بالدوري الأمريكي وحقق مع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا.

بالرغم من توقف الأنشطة الرياضية في العالم وعلى رأسها اللعبة الشعبية الأولى كرة القدم بسبب وباء كورونا "كوفيد-19" والذي اجتاح مختلف أنحاء العالم، إلا أن حركة سوق اللاعبين لا تزال مستمرة والمفاوضات بدأت من الآن لمحاولة بناء الفرق من جديد خصوصًا في السوق السعودية سواء ببيع اللاعبين أو استقطاب آخرين خلال الفترة القادمة.