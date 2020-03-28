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فن

هبة عبد الغني توشك على الانتهاء من حكاية سنين وعدت" بمسلسل إلا أنا

السبت 28/مارس/2020 - 03:19 م
كواليس حكاية سنين
كواليس حكاية سنين وعدت
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محمد نبيل
وأوشكت هبة على الانتهاء من تصوير دورها، حيث يتبقى لها يوم واحد فقط على انتهاء التصوير، والذي من المقرر أن تستأنف تصويره الأسبوع الجاري وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا.

وتقدم هبة خلال الأحداث شخصية نجوى، صديقة كلا من هند الشخصية التي تقدمها الفنانة أروى جودة، و شيرين الشخصية التي تقدمها الفنانة كارولين خليل، وتدور الأحداث بينهم في إطار اجتماعي مشوق.

حكاية" سنين وعدت"، من المقرر عرض أولى حلقاتها اليوم السبت عبر شاشة قناة DMC، ويشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم أروي جودة و أحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ومن سيناريو وحوار محمد الدباح  وريم القماش، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان، وإخراج أحمد شفيق .

ويعد مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

على جانب آخر يعرض للفنانة هبة عبد الغني خلال الفترة الحالية، مسلسل"حشمت في البيت الأبيض"، عبر شاشة قناة CBC، الذي تشارك في بطولته بجانب كلا من بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، حمدى الميرغنى إسلام جمال، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.
هبة عبد الغني توشك على الانتهاء من حكاية سنين وعدت" بمسلسل إلا أنا
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