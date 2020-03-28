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محافظات

لخرق أصحابها الحظر: غلق وتشميع حضانة وصالة جيم بمركز بدر بالبحيرة

السبت 28/مارس/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر حضانة أطفال وصالة جيم بقرية عمر شاهين وتم تشميعها بالشمع الأحمر لخرق  أصحابها قرار الحظر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات المرورية للرقابة على كافة المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والحضانات وصالات الجيم لبيان مدى التزامها بقرار حظر التجوال وذلك فى إطار تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
وتواصل الأجهزة التنفيذية المختصة أعمالها فى تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والشوارع والمنازل ومنع اقامة الأسواق بالإضافة إلى أعمال النظافة وصيانة اعمدة الانارة اليومية مع التزام معظم المحال بقرار الغلق الكامل لليوم الثانى على التوالى.
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