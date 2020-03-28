محمد جمعة يعلن موعد عرض مسلسل بيضة ذهب

قال الفنان محمد جمعة إن مسلسل "بيضة ذهب" سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قبل بدء شهر رمضان.





ونوه في تصىريحات لـ"صدى البلد" أ ن له مشاريع عديدة مع تلك المنصة، وكشف عن شخصيته في العمل، موضحا أنه يقدم شخصية رجل مهم يتعرض للعديد من الأحداث التي تغير حياته.



