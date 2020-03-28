محمد جمعة يعلن موعد عرض مسلسل بيضة ذهب

قال الفنان محمد جمعة إن مسلسل "بيضة ذهب" سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قبل بدء شهر رمضان.
ونوه في تصىريحات لـ"صدى البلد" أن له مشاريع عديدة مع تلك المنصة، وكشف عن شخصيته في العمل، موضحا أنه يقدم شخصية رجل مهم يتعرض للعديد من الأحداث التي تغير حياته.
بيضة دهب يشارك في بطولته كل من إسلام إبرهيم، هنادى مهنا، محمد جمعة، صلاح عبد لله، نانسي صلاح، سامي مغاورى، أحمد البسة وعدد آخر من الفنانين، والعمل فكرة إسلام إبراهيم وإشراف علي الكتابة أمين جمال، وتأليف محمد أبوالسعد، وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع.