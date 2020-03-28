5 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

نشر موقع "صدى البلد" اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





رد وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الهجوم الكبير الذي يتعرض له مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بعدما قرر الاستغناء عن خدمات ثنائي المارد الأحمر شريف إكرامي وحسام عاشور.





أعلن نادي وست هام الإنجليزي، الاشتباه في إصابة 8 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.





وافق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على تخفيض راتبه مع البيانكونيري هذا الموسم، في محاولة لتقليل الخسائر الناتجة بسبب تفشي فيروس كورونا.





يخطط الدولي المصري محمد النني لاعب فريق بشكتاش التركي المعار من آرسنال، للعودة إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق امتلاكه القدرات والمؤهلات التي تمكنه من تدريب قطبي الكرة المصرية والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مشيرا إلى أنه يستطيع حصد الألقاب والبطولات معهم.



