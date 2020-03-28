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اقتصاد

التموين: صرف مقررات مارس حتى نهاية الشهر.. وهذا موعد أبريل

السبت 28/مارس/2020 - 07:03 م
مقررات تموينية
مقررات تموينية
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محمد صبيح
  

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتهاء صرف مقررات شهر مارس اليوم السبت 28 مارس 2020 لافتة إلى استمرار صرف مقررات مارس حتى نهاية الشهر الجاري.

 

قال سعيد دياب صاحب منفذ جمعيتي إن منافذ جمعيتي والبقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية مستمرين في صرف مقررات مارس حتى نهاية الشهر الجاري على أن يتم صرف مقررات أبريل بداية من الشهر المقبل.

 

وأوضح دياب أنه تم تعديل مواعيد فتح المنافذ خلال أيام الحظر لتبدأ عمل في تمام الساعة ٧ صباحا وحتى الساعة ٧ مساء.

 

وأشار إلى قرار الشركة المصرية لتجارة باستمرار صرف الاستعاضة خلال أيام الجمعة والسبت استعدادا لطرح مقررات أبريل المقبل.

 

وزعمت بعض المواقع الإخبارية، انتهاء اليوم صرف المقررات التموينية عن مارس الجاري، لى أن تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين في صرف السلع التموينية المدعمة للبدالين ومشروع جمعيتي، ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، تمهيدًا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، اعتبارًا من أول الشهر، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيهًا.

التموين: صرف مقررات مارس حتى نهاية الشهر.. وهذا موعد أبريل
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