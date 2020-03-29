رد فعل طبيب مصري بعدما علم إيجابية طفل بفيروس كورونا .. لن تصدق ما حدث

مواقف مؤثرة تهز القلوب داخل مستشفيات الحجر الصحي أبرزها حينما يعلم المريض إيجابية تحاليله بفيروس كورونا.
أحد أبرز تلك المواقف سردها لنا الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى العزل بالنجيلة.
«رأيت طفلا ينهار بعد ثبوت إيجابية العينة رغم شفاء والدته، ما قدرتش أمسك نفسي انهرت وبحمد ربنا انى كنت لابس ماسك ونضارة ومش شايفنى وأنا بعيط».
وتابع الطبيب أن الأجنبية وطفلها كانا مصابين بالفيروس، شفيت الأم ولكنها رفضت ترك طفلها والخروج من المستشفى، والتزمت بالتعليمات بجانبه.
واستكمل قائلا: "رغم تأثرنا ببعض الحالات المرضية إلا أننا لا نظهر حزننا عليهم، إلا أن البعض لم يتمالك أعصابه بسبب شدة المواقف".
وأشار إلى أن من رحمة الله أن كورونا المستجد أعطى الأطفال فى أمان عن مضاعفاته ونسبة وفيات الأطفال بالكورونا لـ ١٠ سنوات بلغت صفرا وإلى ١٥ سنة لا تتعدى ٢ من الألف.
وأوضح أن الطفل بعد شفائه خرج بأمان هو ووالدته وحاليا في بلدهم ا وأرسلا رسالة شكر لكافة العاملين بمستشفى العزل بالنجيلة لافتا أنه سعيد جدا وفخور بأن جميع الأجانب من دخلوا المستشفى شكروا فى الفريق الطبي بأجمعه.
وقال إن هذه الرسالة كانت دفعة معنوية كبيرة له ولكافة زملائه بالمستشفى لمواصلة حربهم ضد هذا العدو الخفي.
وعن المعاملة قال الدكتور محمد علام إن المعاملة تتم بشكل متساوى مع المرضى سواء مصري أو أجنبي فالجميع مرضى ولديهم نفس الحقوق.