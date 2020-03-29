رد فعل طبيب مصري بعدما علم إيجابية طفل بفيروس كورونا .. لن تصدق ما حدث

مواقف مؤثرة تهز القلوب داخل مستشفيات الحجر الصحي أبرزها حينما يعلم المريض إيجابية تحاليله ب

أحد أبرز تلك المواقف سردها لنا الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى العزل بالنجيلة





«رأيت طفلا ينهار بعد ثبوت إيجابية العينة رغم شفاء والدته، ما قدرتش أمسك نفسي انهرت وبحمد ربنا انى كنت لابس ماسك ونضارة ومش شايفنى وأنا بعيط».

وتابع الطبيب أن الأجنبية وطفلها كانا مصابين بالفيروس، شفيت الأم ولكنها رفضت ترك طفلها والخروج من المستشفى، والتزمت بالتعليمات بجانبه.



