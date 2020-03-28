المقاولون العرب: قادرون على المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أنهم يمتلكون فريقا قويا يستطيعون من خلاله التواجد في الأربعة الأوائل ببطولة الدوري هذا الموسم.





وأضاف المشرف العام على المقاولون في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن الجهاز الفني لديه خبرة قوية في إنهاء الدوري بالمراكز الأربعة الأولى والمشاركة في البطولات الإفريقية الموسم القادم.



