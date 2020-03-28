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رياضة

المقاولون العرب: قادرون على المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

السبت 28/مارس/2020 - 11:48 م
محمد عادل
محمد عادل
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عمرو ابوبكر
أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أنهم يمتلكون فريقا قويا يستطيعون من خلاله التواجد في الأربعة الأوائل ببطولة الدوري هذا الموسم.

وأضاف المشرف العام على المقاولون في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن الجهاز الفني لديه خبرة قوية في إنهاء الدوري بالمراكز الأربعة الأولى والمشاركة في البطولات الإفريقية الموسم القادم.

وأكمل محمد عادل أن ترتيب الفريق قبل توقف الدوري كان بالمركز الثاني وهذا مؤشر كبير على المستوى الكبير الذي نقدمه هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني عماد النحاس.
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