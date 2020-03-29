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توك شو

أخبار التوك شو.. طلب عاجل من أحمد موسى لـ رئيس الوزراء بسبب كورونا.. والصحة: عزل قرى في 10 محافظات

الأحد 29/مارس/2020 - 08:06 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مساء أمس، السبت، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

 طالب الإعلامي أحمد موسى،  رئيس الوزراء بإصدار قرارات احترازية أكثر شدة للحد من انتشار فيروس كورونا .

قال الإعلامي أحمد موسى، إن  وقت الازمات تخرج الافكار المبدعة بين ابناء الشعب المصري لتوفير أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة فيروس كورونا.

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية أن الـ 10 أيام المقبلة في منتهى الأهمية ويجب اتباع التعليمات الصادرة من الحكومة بشأن فيروس كورونا ومنع التجمعات حتى تمر هذه الأيام بسلام.

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إننا قمنا بتقليل زمن التقاطر لمدة دقيقتين فقط لتقليل الزحام داخل المترو للحد من التجمعات.

أوضح الدكتور محمود خليل  مدير مستشفى حميات امبابة،حقيقة زيادة فترة حضانة فيروس كورونا من 14 يوما لـ 28 يوما.

وجهت  السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، رسالة طمأنة للمواطنين المصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة خاصة الموجودين بها وسقطت الإقامة خلال هذه الفترة لأى ظروف ما.

قال  الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن  عزل القرى إجراء احترازي طبيعي تتخذه الوزارة كإجراء احترازي لأن هناك حالات تكون مصابة من احد القرى والمراكز وتتعدد الإصابات من نفس المركز .

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