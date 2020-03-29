وزيرة الهجرة تعلن عن تشكيل لجنة خاصة لعودة العالقين من الخارج.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تحترم رغبة المواطنين المصريين الذين يريدون البقاء في أماكنهم، مضيفة أن الراغبين في العودة علينا ان نسترجعهم في أقرب وقت.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن رئيس الوزراء وافق علي اقتراح وزارة الهجرة علي تشكيل لجنة مكونة من الهجرة الخارجية ووزارة الصحة والداخلية والنقل، تعمل علي مسألة العالقين في الخارج بجميع أبعادها.





وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن الوزارة تعطي الاولوية للعالقين في الخارج وليس المقيمين، مشيرة إلى أن، السفارات والقنصليات المصرية بذلت جهدا كبيرا فيما يتعلق بجلب هذه الاعداد الكبيرة وبالتعاون مع وزير الطيران يتم الاتفاق علي كيفية نقلهم الي مصر مرة أخري.