AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

6479 عاملا يستفيدون من منحة العمالة غير المنتظمة بـ أسوان

الأحد 29/مارس/2020 - 05:13 ص
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
قال ممدوح ميلاد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بأسوان، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان يتم صرف منحة إستثنائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد للعمالة غير المنتظمة "قطاع المقاولات والزراعة"، خلافًا للمنح الأخرى المقررة لهم فى المواسم والأعياد.   

وأشار ممدوح ميلاد إلى أن قيمة هذه المنحة 500 جنيه تصرف لكل عامل من المسجلين بالعمالة غير المنتظمة والمستفيدة بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بأسوان لنحو 6479 عاملًا بإجمالى مبالغ وصلت لنحو 3 ملايين و239 ألفًا و500 جنيه.  

وتابع أنه لأول مرة يتم صرف منحة إستثنائية للعمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر للعمال المسجلين بالإدارة وعددهم 721 عاملًا بإجمالى مبلغ 360 ألفًا و500 جنيهًا. 

ويتم التسجيل على موقع www.manpower.gov.eg وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لهم على مستوى الجمهورية.  

واقرأ أيضًا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

500 جنيه.. القوى العاملة: صرف المنحة الاستثنائية لـ 120 ألف عامل غير منتظم.. فيديو

القوى العاملة: تلقينا 100 ألف رسالة من العمالة غير المنتظمة

500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من هذه الأماكن .. واعرف طريقة التسجيل

القوى العاملة بسوهاج تنهي إجراءات المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة لـ 3868 عاملا

3 ملايين و782 ألف جنيه منحة استثنائية لـ 7565 عاملا غير منتظم بالشرقية

الطريق إلى الـ 500 جنيه.. في 4 خطوات اعرف إزاي تاخد دعم من القوى العاملة

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق يكشف كواليس جديدة ومهمة عن أزمة مؤمن زكريا

كوريا الشمالية تطلق صاروخين على بحر اليابان

الأسرع والأسهل.. 7 نصائح لتعقيم المنزل يوميا بدون مجهود

سيناريو مخطط.. شوبير يفجر مفاجأة عن أزمة عمرو وردة بعد الفيديو الإباحي

أخبار الفن.. وفاة أول إعلامية بـ كورونا.. آمال ماهر بحفل أونلاين.. والموت يفجع آمال رمزي

الوزراء: توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بأهمية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش معروفة .. أطعمة فعالة فى علاج الاكتئاب والحزن بسرعة .. أغربها الفول والطماطم

عزل كورونا .. تقديم برامج التليفزيون من المنزل في بريطانيا

على وشك إعلان الطوارئ.. اليابان تسجل 63 حالة إصابة جديدة بـ كورونا