6479 عاملا يستفيدون من منحة العمالة غير المنتظمة بـ أسوان





وأشار ممدوح ميلاد إلى أن قيمة هذه المنحة 500 جنيه تصرف لكل عامل من المسجلين بالعمالة غير المنتظمة والمستفيدة بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بأسوان لنحو 6479 عاملًا بإجمالى مبالغ وصلت لنحو 3 ملايين و239 ألفًا و500 جنيه.





وتابع أنه لأول مرة يتم صرف منحة إستثنائية للعمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر للعمال المسجلين بالإدارة وعددهم 721 عاملًا بإجمالى مبلغ 360 ألفًا و500 جنيهًا.





ويتم التسجيل على موقع www.manpower.gov.eg وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لهم على مستوى الجمهورية.





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قال ممدوح ميلاد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بأسوان، إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان يتم صرف منحة إستثنائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد للعمالة غير المنتظمة "قطاع المقاولات والزراعة"، خلافًا للمنح الأخرى المقررة لهم فى المواسم والأعياد.