الفيوم نمبر ون.. منعت كورونا من الدخول بإرادة أهلها وجهود المحافظ الطبيب

انتشر فيروس كورونا في العديد من دول العالم فى قارتى أوروبا وأفريقيا ، وخلف الآلاف من الضحايا والمصابين، لكن تعد مصر من أقل الدول انتشارا للفيروس وتعمل الحكومة بشكل مكثف على محاصرة الفيروس واتباع الإجراءات الوقائية المكثفة.





ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة فإن محافظة الفيوم لم يصب بها أى مواطن أو مواطنة حتى اليوم بفيروس كورونا المستجد، وجميع حالات الاشتباه التى تم حجزها ببعض المستشفيات العامة أو الخاصة جاءت نتائجها سلبية.





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عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تعليق الدراسة بجميع مدارس محافظات مصر، أخذت محافظة الفيوم على عاتقها تنفيذ جميع تلك التوجيهات انطلاقا من دور المسئولية الوطنية، خاصة وأن من يجلس على رأس المحافظة الدكتور أحمد الأنصاري طبيب ويعرف جيدا الآثار المدمرة والمترتبة على هذا المرض، خاصة أنه لم يكتشف له علاج حتى الآن، فى حالة انتشاره لا قدر الله.

أصدر محافظ الفيوم قرارا بمنع تداول وشرب الشيشة بجميع مقاهى وكافيهات المحافظة، وكثف الحملات المفاجئة والمتابعة لجميع المقاهى، بالإضافة إلى وعى شعب محافظة الفيوم، والتزامه بتنفيذ القرارات حرصا على الصحة العامة وعدم ظهور أى حالات.

ولم يكتف الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم بل أطلق مبادرة إيد واحدة ضد كورونا التي تم إطلاقها بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، قد نجحت في تطهير وتعقيم 92 منشأة وموقع مختلف بمراكز المحافظة فضلًا عن توعية المواطنين.

وأوضح محافظ الفيوم أنه تم تطهير وتعقيم 13 منشأة بمركز طامية، ومنها مبنى ديوان عام المركز والبنك الأهلي والسجل المدني وإدارات التموين والشؤون الاجتماعية والأوقاف والإدارة التعليمية ومساكن الإيواء ومكتب البريد والتأمينات الاجتماعية، ومحكمة الأسرة وشارع 23 يوليو هذا بجانب توعية المواطنين بتلك الأماكن بمخاطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه.

وفي مركز سنورس تم تطهير وتعقيم 12 منشأة، ومنها مبنى ديوان عام المركز والسجل المدني ومكتبي بريد وتموين ترسا وكنيسة الملاك ميخائيل وعدد من شوارع ومنازل قري مطرطارس وفيديمين وبيهمو ومكتب بريد قرية منشاة طنطاوي ومبنى الشؤون الاجتماعية والتموين بمنشاة طنطاوي كما تم توجيه عدد من المواطنين بالمركز.

أما في مركز أبشواي فقد تم تطهير وتعقيم 23 منشآت، ومنها مبنى ديوان عام المركز و مجمع خدمات الوحدة المحلية بأبوكساه والعجميين، وسنرو والنصارية وشكشوك وأبو شنب والخالدية وطبهار بالإضافة إلى توعية المواطنين من خلال إذاعات المساجد، وفي مركز الفيوم تم تعقيم 23 موقع، ومنها مقر الوحدة المحلية بقرية الشيخ فضل وعدد من شوارع المدينة.

وفي مركز اطسا تم تطهير وتعقيم 17 منشأة، منها شوارع قرية قصر الباسل، وشركة الفيوم لصناعة السكر، وديوان مجلس مدينة إطسا، والوحدة المحلية بقرية جردو، والشوارع بقرية منية الحيط، أما في مركز يوسف الصديق، تم تعقيم وتطهير 9 منشآت، منها مقر الوحدة المحلية بالشواشنة، ومكتب بريد الشواشنة ومقر مركز ومدينة يوسف الصديق.

وأشاد محافظ الفيوم بالمشاركة الفعالة لجمعيات صلاح الدين الأيوبي، و الأورمان، ورسالة، وابدأ بنفسك، وصناع الحياة، ومؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية، وكذلك جهود أحزاب مستقبل وطن، والوفد، والمصريين الأحرار، وحماة الوطن، فضلًا عن المشاركة المتميزة للمجموعات الشبابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة ومنها مجموعة شباب يوسف الصديق.

وأكد "الأنصاري" استمرار فعاليات مبادرة إيد واحدة ضد كورونا حتى يتم تعقيم وتطهير كافة المباني والمنشٱت بقرى ومراكز المحافظة بجانب توعية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.