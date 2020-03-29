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تحصن الجسم ضد كورونا.. القهوة تضعف جهاز المناعة في هذه الحالة فقط

الأحد 29/مارس/2020 - 08:30 ص
صدى البلد
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رشا عوني
لا يخلو اليوم من فنجان القهوة صباحا ومرة أخرى في المساء، فهي المشروب المفضل لدى الكثير خاصة وأنها تساعد على تحسين المزاج وتمنح الجسم الطاقة والنشاط.

وفي ظل الاهتمام بشكل متزايد بالجهاز المناعي وقدرته وكفاءته بعد تفشي فيروس كورونا الذي يحتاج إلى مناعة قوية، يحتار البعض في مدى تأثير القهوة على الجهاز المناعي، فهل هي تضعفه أم تعزز من كفاءته؟. 

الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أكد أن القهوة مشروب غير ضار بل على العكس تقوي الجهاز المناعي، نظرا لأنها تساعد في إنتاج الخلايا الليمفاوية التي تقوي المناعة وتقتل الميكروبات والفيروسات.

متي تصبح القهوة خطيرة على المناعة؟ 

أكد الدكتور حسام فوزي لـ صدى البلد أن القهوة رغم فوائدها الصحية العديدة إلا أن الإفراط في تناولها يجعلها خطيرة، موضحا أن المعدل الطبيعي لشرب القهوة في اليوم لا يتعدى ٣ فناجين أما أكثر من ذلك فهو يكون خطرا على جهاز المناعة ولا تعطيه الكفاءة التي يتطلبها.
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