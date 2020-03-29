ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 437 حالة، بعد تسجيل 35 حالة جديدة ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، وفق آخر إحصائيات لوزارة الصحة.



وأفاد تحديث بيانات وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 26.

وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة نفسها، منتصف ليل أمس السبت، تشير إلى 402 من حالات الإصابة المؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.



وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

