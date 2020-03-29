إيد واحدة ضد كورونا.. تعقيم وتطهير 701 منشآة الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مبادرة "إيد واحده ضد كورونا" التي أطلقتها المحافظة فى الرابع والعشرين من شهر مارس الجارى، بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، قد قامت حتى اليوم بتطهير وتعقيم 701 منشأة وموقع بمختلف مراكز المحافظة، فضلًا عن تقديم التوعية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة ضد فيروس كورونا المستجد.





وأوضح "الأنصارى" أنه تم تطهير وتعقيم 92 موقعا ومنشأة بمختلف أنحاء مركز ومدينة الفيوم، فضلًا عن تقديم التوعية للمواطنين، وفى مركز ومدينة طامية تم تطهير وتعقيم 63 موقعا ومنشأة، أما فى مركز ومدينة سنورس فقد بلغ عدد المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها 103 مواقع ومنشآت.





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وفى مركز ومدينة أبشواى تم تطهير وتعقيم 85 موقع ومنشأة، فيما تم تطهير وتعقيم 78 منشأة وموقع بمركز ومدينة إطسا، وفى مركز ومدينة يوسف الصديق تم تطهير وتعقيم 280 موقع ومنشأة.





وأكد محافظ الفيوم استمرار فعاليات مبادرة أ يدواحدةضد_كورونا حتى يتم تعقيم وتطهير كافة المباني والمنشآت بقرى ومراكز المحافظة، إلى جانب توعية المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه، مثمنًا جهود جميع الجهات المشاركة فى أعمال المبادرة من الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المجموعات الشبابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.