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فن

كيم كارداشيان تتبرع بمليون دولار لمتضرري كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 01:29 م
كيم كادراشيان
كيم كادراشيان
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شروق ابراهيم
أعلنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان عن تبرعها بمبلغ مليون دولار أمريكي من أرباح ماركتها العالمية المتخصصة في بيع الملابس، لصالح الأمهات والأطفال المتضررين من فيروس كورونا المستجد. 

وقالت نجمة تلفزيون الواقع ان هذه التبرعات من أجل دعم الأمهات والأطفال،موجهة الشكر للاشخاص الذين دعموا ماركتها العالمية التي انطلقت في الاسواق قبل 6 اشهر.
 
وأضافت : " لقد جاءت الذكرى النصف السنوية أي مرور 6 أشهرعلى  إطلاق منتجنا بالتزامن على وقوعنا وسط أزمة عالمية أكثر من أي وقت مضى ، فمن مسؤوليتنا أن نرد الجميل ونفعل ما بوسعنا لمساعدة الآخرين".

وكانت كريس جينر والدة كيم كارداشيان خضعت لفحص طبي من اجل التأكد من عدم اصابتها بكورونا، وجاءت نتيجة التحليل سلبية بعد مخالطتها لاحد الاشخاص المصابين بـ كورونا. 

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