أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، اليوم الأحد، وفاة ١٢٣ حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل ٢٩٠١ حالة إصابة أخرى خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية.



وقال جهانبور- في تصريح اليوم الأحد- إنه خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تسجيل 2901 حالة جديدة مؤكدة مصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 38 ألفا و 309 حالات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.



وأشار إلى أن 3467 شخصا من بين المصابين في حالة حرجة، مضيفا أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل ١٢٣ حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى ٢٦٤٠ حالة.

