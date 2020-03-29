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أخبار البلد

«بالو ألتو نتوركس»: هجمات إلكترونية وبرمجيات خبيثة تستغل فيروس كورونا للإيقاع بضحاياها

الأحد 29/مارس/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

كما هي الحال مع الأحداث الهامة المشابهة، يحاول مخترقو أنظمة الكمبيوتر استغلال هذا الاهتمام العالمي بجائحة فيروس كورونا المتجدد (والمعروف اختصارا باسم كوفيد-19)؛ بهدف إغراء ضحاياهم بفتح الملفات الضارة المرفقة مع الرسائل الإلكترونية أو النقر على روابط التصيّد والاحتيال الإلكتروني.

 

ولا يقتصر الحديث هنا عن محاولة هجوم منفردة أو حملة اختراق محددة، بل عن استخدام واسع النطاق لجميع المواضيع ذات الصلة بهذا الفيروس الطبّي. 


فقد رصدت شركة "بالو ألتو نتوركس"، العديد من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة بمحتواها الضار كانت عناوينها تحتوي كلمة "كوفيد-19" وكلمات مفتاحية أخرى مثل "أدوات إدارة الاستخدام عن بعد - RAT"، وكان محتوى هذه الرسائل أيضا يحمل برمجيات خبيثة مثل NetWire وNanoCore وLokiBot وعدد من البرمجيات الضارة الأخرى.

 


ولجأ المهاجمون إلى استخدام أسماء ملفات تحتوي كلمة "كورونا" أو "كوفيد"، للإيقاع بالضحايا، وتتواصل هذه المحاولات عبر أسماء ومواضيع تتغير باستمرار وبتسارع ملحوظ، فمن المتوقع أن تتواصل هذه المحاولات على مر الأسابيع والأشهر المقبلة، بل إن هذه الهجمات ستواكب التطورات التي تحملها الأخبار في قادم الأيام، وذلك بالتزامن مع ذات الهجمات التقليدية في هذا الوقت من العام تحت شعارات الإقرار الضريبي، والفواتير، وطلبات الشراء. 


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