اخبار الاهلي.. نجم الزمالك يقصف جبهة الحضري.. نجما بيراميدز يقتربان.. وحسم مصير فايلر

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

هاجم تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، قائد حراس المنتخب الوطني السابق "عصام الحضري"، عقب تصريحات الأخير عن نادي الزمالك.





كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي لم يتدخل في أي مفاوضات خلال الساعات الماضية مع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





يخطط النادي الأهلي بقوة للظفر بخدمات البروكينى إيريك تراوري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





يجهز محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملفا كاملا للرد على شكوى الزمالك ضده فى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " واتهامه بالهروب من القلعة البيضاء.



