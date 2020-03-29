شرف ليك تعدي من أمام بابه.. رد قاسي من نجم الزمالك على تصريحات عصام الحضري

ورد تامر عبد الحميد على تصريحات عصام الحضري عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "عصام الحضري.. عيب عليك تغلط في الكيان اللي فتح لك أبوابه لما كنت منتشر بين الأندية مش لاقي حد ياخدك.. نادي الزمالك أكبر منك وشرف ليك إنك تعدي من أدام بابه".

أكد عصام الحضري حارس منتخب مصر الأسبق أن النادي الأهلي هو صاحب الفضل في تواجده داخل الساحة الرياضية معلقا "أنا ابن النادي الأهلي".





وأضاف عصام الحضري خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبوتس"، أن مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو سبب رحيله عن القلعة الحمراء.





وتابع: "أخطأت برحيلي عن الأهلي ولو عاد الزمن لن أرحل عن الأهلي".





وواصل: "أتمني نسيان فترة الزمالك من تاريخي خصوصا بعد عدم التوفيق خلال تلك الفترة"، مشيرا إلى حبه الشديد لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور معلقا: "عمل نادي بجد وراجل محترم".