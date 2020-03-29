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اقتصاد

محافظ البنك المركزي للمصريين: انخفاض البترول والدولار..قريبا

الأحد 29/مارس/2020 - 09:10 م
عامر
عامر
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محمد يحيي

توقع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، تراجع أسعار المحروقات في مصر خلال الفترة القليلة القادمة، موضحا أن هناك اجتماعا وزاريا خلال الايام المقبلة لمراجعة أسعار البترول و الغاز، و سعر صرف الدولار.

قال " عامر" في تصريحات له ببرنامج علي مسئوليتي مع الاعلامي أحمد موسي، أن الاقتصاد المصري مرتبط بنظيره العالمي وهو ما يؤكد خفض أسعار البترول في مصر بعد تراجعه عالميا.

أشار الي ان الاقتصاد القومي شهد عددا من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد قوته من بينها ارتفاع الاستثمارات الاجنبية لـ350 مليار دولار في 4 سنوات و رفع أرصدة البنوك في الخارج لـ19 مليار دولار بعد أن كانت لا شئ.

أوضح ان تلك الاجراءات انعكست علي الالتزامات التي عاتق مصر في مواجهة المؤسسات الدولية، مؤكدا ان مصر لم تتأخر يوما في سداد ما عليها من التزامات ومديونيات ولو بدولار واحد.

أشار " عامر" أن الحكومة نجحت في دعم المصانع بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تخفيض اسعار الغاز علي المصانع و منح اعفاءات وحوافز ضريبية لهم، مؤكدا ان المصانع اصبحت في تحدي حقيقي لاثبات ذاته ودفع عجلة الانتاج.

وذكر أن الاجراءات الاستبقاية التي اتخذها الجهاز المصرفي ساعدت في امتصاص الصدمات والتي اصبحت محل تقدير من المؤسسات الدولية خصوصا صندوق النقد.

قال ان الاقتصاد القومي قوي والبورصة آمنة مقارنة بدول اخري وما نحتاج له هو مواكبة التطورات العالمية والثقة بالنفس.

 

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