سمير عثمان: لن أعمل في اتحاد الكرة بسبب هذا الشخص

أعلن سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام الرئيسية السابق، عدم رغبته في تولي رئاسة لجنة الحكام في الفترة الحالية؛ عقب استقالة جمال الغندور.





وقال سمير عثمان، في تصريحاته عبر فضائية "أون تايم سبورت" مع الإعلامي سيف زاهر، إنه يرفض التعامل مع اللجنة الخماسية الحالية بعد موقفها السابق ضده عندما تولى المهمة لأيام قليلة؛ رغم أنه وضع استراتيجية للتحكيم نالت إعجاب الجميع.









وأوضح أن اللائحة المالية التي وضعها كانت مناسبة تماما للظروف المعيشة لمساعدة الحكام في الظهور بشكل يليق بهم وبالتحكيم.









وأشار عثمان إلى أنه لن يعمل مجدداََ مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية.





واستقال جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، بداعي اعتراضه على عدم موافقة مجلس الجبلاية على صرف المستحقات طبقا للائحة الجديدة التي وضعها سمير ﻋﺜﻤﺎﻥ رئيس لجنة الحكام الأسبق في عهد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة التي من بينهما صرف 5 آلاف جنيه للحكم في مباريات الدوري الممتاز بدلًا من 3 آلاف جنيه التي كانت تصرف بناءً على اللائحة القديمة.





وتقدم جمال الغندور، ولجنته التي تضم ياسر عبد الرءوف، وتامر دري، وفهيم عمر، وجميع أعضاء اللجنة، باستقالة جماعية من إدارة لجنة الحكام خاصة أن الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام.