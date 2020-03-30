أبل تفكر فى تزويد ساعتها بهذه الميزة

كشفت تقارير تقنية عن نية آبل الأمريكية، العريقة تزويد ساعتها الذكية الجديدة بميزة جديدة لطالما انتظرها مستخدموها، وهى إمكانية تزويدها بقارئ بصمة الإصبع Touch ID.





وبحسب موقع فون آرينا التقني، من المتوقع أن تأتى تلك الميزة فى الجيل السابع من ساعة آبل الذكية Apple Watch Series 7، والتى ستفيد أثناء تحميل التطبيقات الخاصة بها سواء المجانية أو المدفوعة بلمسة إصبع بدلًا من إدخال الأرقام السرية التقليدية.





فون آرينا التقني عن تصميم ساعة آبل الذكية Apple Watch Series 7 بالكامل فى العام القادم 2021، بالإضافة لبطارية أكبر بتحسينات أكثر تجعل مدة عملها لأقصى وقت ممكن. وكشف





بالإضافة لدعم شبكات الجيل الخامس والعمل بنظام WiFi 6، و ستزودها آبل بتطبيقات محسنة للمساعد الصوتي الشهير siri، بالإضافة لمميزات مستشعر الأكسجين في الدم، و تتبع النوم ولكن بشرط تفعيل نظام watchOS 7.



