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تكنولوجيا

أبل تفكر فى تزويد ساعتها بهذه الميزة

الإثنين 30/مارس/2020 - 09:01 ص
أبل تفكر فى تزويد
أبل تفكر فى تزويد ساعتها بهذه الميزة
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كريم جمال
كشفت تقارير تقنية عن نية آبل الأمريكية، العريقة تزويد ساعتها الذكية الجديدة بميزة جديدة لطالما انتظرها مستخدموها، وهى إمكانية تزويدها بقارئ بصمة الإصبع Touch ID.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، من المتوقع أن تأتى تلك الميزة فى الجيل السابع من ساعة آبل الذكية Apple Watch Series 7، والتى ستفيد أثناء تحميل التطبيقات الخاصة بها سواء المجانية أو المدفوعة بلمسة إصبع بدلًا من إدخال الأرقام السرية التقليدية.

وكشف فون آرينا التقني عن تصميم ساعة آبل الذكية Apple Watch Series 7 بالكامل فى العام القادم 2021، بالإضافة لبطارية أكبر بتحسينات أكثر تجعل مدة عملها لأقصى وقت ممكن.

بالإضافة لدعم شبكات الجيل الخامس والعمل بنظام WiFi 6، و ستزودها آبل بتطبيقات محسنة للمساعد الصوتي الشهير siri، بالإضافة لمميزات مستشعر الأكسجين في الدم، و تتبع النوم ولكن بشرط تفعيل نظام watchOS 7.

وستجعل ميزة Touch ID فى الساعة الذكية تجربة الاستخدام أفضل بكثير، خاصةً مع تقليل إدخال الرقم السرى الخاص بها عند القيام بكل عملية تحميل تطبيق جديد، أو إعادة تشغيلها.
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