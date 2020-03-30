وزير الشباب: التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لإعادة لاعبي منتخب السباحة من أمريكا.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه يتم التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لإعادة لاعبي منتخب السباحة من أمريكا.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن قرارات الرئيس السيسي بزيادة بدل الأطباء دليل علي تقدير الدولة للجيش الابيض.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن هناك تواصلاً كبيراً جداً ما بين الوزارة والرياضيين في الولايات المتحدة الأمريكية وستتم إعادتهم إلي مصر مرة أخرى.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن هناك رحلات طيران ستعيد اللاعبين المصريين من الولايات الأمريكية المتحدة أول أبريل.

وأشار إلى أن كنا مستعدون لكافة السيناريوهات بشأن اولمبياد طوكيو، مضيفا أنه تم التنسيق مع اللجنة الاولمبية لتأهيل أبطالنا بعد تأجيل اولمبياد طوكيو لـ ٢٠٢١.