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رياضة

محمد سمير يحكي سر غيرة مانويل جوزيه من أحمد حسن بعد التتويج ببطولة أفريقيا

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:03 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
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حسن العمدة

قال محمد سمير، مدافع وقائد نادي المقاولون العرب الحالي ونجم الأهلي السابق، إن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي سابقًا، كان يشعر بالغيرة من أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، خلال تواجده في صفوف النادي الأهلي.

وأكد محمد سمير خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مانويل جوزيه استغرب تمامًا بسبب احتفالنا بشكل كبير بالكابتن أحمد حسن أكثر من الاحتفال معه، وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "سر احتفالنا مع أحمد حسن هو وعده لـ6 لاعبين من الصغار وأنا من أولهم، بمنح كل منا 10 آلاف جنيه حال التتويج بالبطولة".

وتابع: "كابتن أحمد حسن، من أفضل اللاعبين الكبار الذين يستطيعون السيطرة على اللاعبين ومنحهم الخبرات ومنحنا المكافأة في الطائرة قبل العودة إلى مصر".
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