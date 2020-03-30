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رياضة

على عكس برشلونة.. ريال مدريد يرفض تخفيض أجور اللاعبين بسبب التوقف

الإثنين 30/مارس/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت تقارير صحفية عن رفض إدارة نادي ريال مدريد الإسباني فكرة تخفيض أجور اللاعبين بعد التوقف الذي يجري حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم، وذلك على عكس الإجراء الذي اتخذه غريمة برشلونة.

وحسب شبكة "ESPN، أن نادي ريال مدريد يرفض فكرة تخفيض رواتب لاعبيه، لأنه يمتلك قوة مالية كبيرة بسبب الأرباح التي حققها خلال الـ10 سنوات الأخيرة بسبب حقوق البث والرعاية إضافة إلى البطولات.

وأوضحت الشبكة أن الأرباح وصلت إلى 362 مليون دولار أمريكي، وهو ما سيساعده في دفع الرواتب بشكل أسهل عن برشلونة.


وأعلن نادي برشلونة بشكل رسمي تخفيض أجور اللاعبين والعاملين بشكل عام داخل النادي، بعد الخسائر الإقتصادية نتيجة توقف النشاط على مستوى الدوري الإسباني وجميع الأنشطة بسبب تفشي فيروس الكورونا.

وأكد نادي برشلونة خلال بيانه الرسمي :" ناقش مجلس الإدارة، في اجتماعه يوم الخميس 26 مارس عبر الإنترنت، الإجراءات التي سيتم تطبيقها لتقليل التأثير الاقتصادي الذي تسببه أزمة الفيروس التاجي على نشاط نادي برشلونة".

أضاف البيان قائلا:" من بين التدابير المعتمدة، تخفيض الرواتب للرياضيين، وغير الرياضيين العاملين في النادي، وستتم معالجة هذه الملفات أمام إدارة العمل، بمجرد مشاركة النادي مع جميع أفراده، الرياضيين وغير الرياضيين ، وجميع الجوانب المتعلقة بهذه التدابير".


وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

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