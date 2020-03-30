على عكس برشلونة.. ريال مدريد يرفض تخفيض أجور اللاعبين بسبب التوقف

كشفت تقارير صحفية عن رفض إدارة نادي ريال مدريد الإسباني فكرة تخفيض أجور اللاعبين بعد التوقف الذي يجري حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم، وذلك على عكس الإجراء الذي اتخذه غريمة برشلونة.





وحسب شبكة "ESPN ، أن نادي ريال مدريد يرفض فكرة تخفيض رواتب لاعبيه، لأنه يمتلك قوة مالية كبيرة بسبب الأرباح التي حققها خلال الـ10 سنوات الأخيرة بسبب حقوق البث والرعاية إضافة إلى البطولات .





وأوضحت الشبكة أن الأرباح وصلت إلى 362 مليون دولار أمريكي، وهو ما سيساعده في دفع الرواتب بشكل أسهل عن برشلونة.



