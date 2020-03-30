تتلف وتتعفن.. أطعمة توقفى عن حفظها في الثلاجة









إليك أبرز الاطعمه التى يجب عليك التوقف عن حفظها فى الثلاجة وفقا لموقع Bright Side

1- البطاطس .

يتحول نشا البطاطس إلى سكر في درجات الحرارة الباردة ، وهذا هو السبب في أن البطاطس الباردة تفقد مذاقها وينتهي بها الأمر أن تكون حلوة قليلًا. في درجات الحرارة الباردة ، يتمدد الماء داخل البطاطس ويشكل بلورات تدمر بنية الألياف. هذا يجعل الخضروات طرية وليست جيدة للأكل .

2- الثوم والبصل





يتعفن الثوم والبصل عندما لا يكون هناك ما يكفي من دوران الهواء والرطوبة الزائدة.





3-الجزر والبنجر

يبدأ الجزر والبنجر في التلاشي عند وضعها في الثلاجة ثم تتعفن.





4-الطماطم



تفقد الطماطم المحفوظة في الثلاجة كل مذاقها وتصبح سائلة.





5-الكوسة



تصبح الكوسة طرية عند وضعها في الثلاجة ويتم تغطيتها بالعفن.





6-الخيار



يصبح الخيار ناعمًا ومساميًا عند درجات حرارة منخفضة.



