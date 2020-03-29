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مرأة

نوع مهمل من المكسرات له مفعول السحر فى رفع مناعتك

الأحد 29/مارس/2020 - 11:56 ص
مناعه
مناعه
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لمياء الياسين

فوائد عديدة لتناول الكاجو لكنه فى المقابل من المكسرات المهملة التى يغفل الكثير تناولها على الرغم من فائدته لجهازك المناعى لغناه بكم كبير من مضادات الأكسدة إليك أبرز فوائده يقدمها موقع برايت سايد

تعد أبرز فوائد الكاجو غناه بكم كبير من الزنك الذى يعمل على تطوير خلايا الجهاز المناعي وإنتاج إنزيمات مضادات الأكسدة ونشاط جهاز المناعة لديك.


على الجانب الآخر يساعد غنى الكاجو بالمغنيسيوم على امتصاص الكالسيوم وتقليل  خطر الإصابة بهشاشة العظام.


أما عن أبرز فوائد الكاجو الأخرى فائدته فى علاج ارتفاع ضغط الدم والصداع النصفي.


يحتوي الكاجو أيضا على مجموعة من المعادن والفيتامينات والتى تجعلك أكثر نشاطًا طوال اليوم، وعلى الجانب الآخر حفنة صغيرة من الكاجو لأطفالك يمكن أن تكون مغذية وترفع مناعتهم لاحتوائها على كم كبير من مضادات الأكسدة والدهون الصحية.

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