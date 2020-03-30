غلطة صغيرة تتسبب في إصابة عائلة كاملة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل بالفيديو

جهود كبرى تبذلها الحكومات في مختلف دول العالم لضمان حماية شعبها من تفشي الفيروس التاجي كورونا بينهم، ومن أهم هذه الجهود هو منع التجمعات وفرض حالة من الحظر بالشوارع، ولكن رغم تلك الجهود إلا أن عائلة سعودية بأكملها تمكن الفيروس التاجي منهم، وذلك بسبب خطأ واحد.





خرج شاب سعودى في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي أنه أصيب بفيروس كورونا وليس هو وحده بل هو وكل أفراد أسرته قد طالهم المرض، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.





وقال الشاب في الفيديو المتداول:" من أول ما بدأت الحكومة تمنع التجمعات والخروج من المنزل، نفذنا التوجيهات وبدأنا في الحجر المنزلي لكن ارتكبنا غلطة وهي التجمعات العائلية".





تسببت تلك التجمعات العائلية في إصابة 12 فرد من العائلة بفيروس كورونا، واستكمل الشاب قائلًا:" كانت العائلة كلها بتتجمع في بيت جدي، والأعراض لم تظهر على أحد منا، وكانت الأمور تسير بسلاسة ولم نخرج للأماكن العامة".

وأوضح الشاب :"كل واحد فينا كان يشتغل في مكان، وبعض الشركات لم تمنح موظين إجازة، وبالتالي اتجمعنا يوم الجمعة قبل الماضية، وكانت الأمور سليمة إلى يوم الإثنين، أحست أمي بأعراض الربو وهي مصابة أصلًا بالتهاب في الرئة، وبعدها حدثت الإصابة".



