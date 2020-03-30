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أخبار العالم

الكويت تعلن شفاء 5 حالات جديدة من مصابي كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:43 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، شفاء 5 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 72 حالة شفاء. 

ودعت وزارة الداخلية الكويتية، مخالفي قانون الإقامة، والوافدين الذين سجلت بحقهم قضايا تغيب، إلى التوجه إلى مدارس تم تخصيصها في كل محافظة من محافظات الكويت الست، ابتداء من شهر أبريل المقبل، لتسهيل عودتهم إلى بلادهم دون دفع أية غرامات.

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية الكويتية – في تصريح صحفي – إنه تم تخصيص مدرستين في كل محافظة من محافظات الكويت الست، لاستقبال مخالفي قانون الإقامة، والوافدين الذين سجلت بحقهم قضايا تغيب، بواقع مدرسة للذكور وأخرى للإناث، مشيرا إلى أنه سيتم حصر المخالفين من الجنسيات المختلفة، بحيث إذا ما استكمل عدد هؤلاء رحلة طيران، ستقوم وزارة الداخلية بنقلهم إلى المطار مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن الذين سجلت بحقهم قضايا تغيب، مطالبون بمراجعة المدارس؛ حيث تتم استضافتهم لأيام محددة، مشددا على ضرورة ألا يكون الوافدون المخالفون، قد سجلت بحقهم قضايا وصادر بحقهم منع سفر.
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