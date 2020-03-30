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مرأة

بملابس رياضية.. درة تتألق فى أحدث ظهور لها

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:09 م
درة
درة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.

تألقت درة فى الصور بإطلالة رياضية، حيث ارتدت بنطلون أسود مع تى شيرت أسود من دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana ونسقت معهما جاكيت كاجوال باللون الأحمر، مما منحها مظهرا جذابا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها البنى المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

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