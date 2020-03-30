فرعونية ورومانية .. ضبط شخص بـ 113 قطعة اثرية فى المنيا

نجحت الاجهزة الامنية في ضبط أحد الأشخاص لحيازته 113 قطعة أثرية بقصد الإتجار.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار وعرضها للبيع.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ، وضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على 113 قطعة وعملة أثرية ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية، وبعرض المضبوطات على مفتشى أثار المنيا أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار وأنها نتاج أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بمسكنه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية وضبط مرتكبيها والقائمين على ترويجها بقصد الإتجار .