AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على موعد أولمبياد طوكيو الجديد

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:21 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
قررت اللجنة المنظمة في اليابان واللجنة الأولمبية الدولية، اليوم، انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 23 يوليو 2021 وأن تستمر الدورة حتى الثامن من أغسطس  التالي، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية، في الأسبوع الماضي، تأجيل الدورة الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس «كورونا» حول العالم.

وفي وقت سابق اليوم، قال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي إنه يتوقع اتصالًا من توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، هذا الأسبوع حول الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو المؤجل.

والثلاثاء الماضي، قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل الدورة الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس «كورونا».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتصار رمزي.. الشعلة الأولمبية حلم يضيء على أرض اليابان

تطور مفاجئ يهدد إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في موعدها

شبح التأجيل يطارد دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بسبب كورونا

بعد تفشي كورونا.. رئيس وزراء اليابان: تأجيل أولمبياد طوكيو أمر محتمل

ما بين التأجيل والإلغاء..أولمبياد طوكيو في مهب الريح بسبب كورونا

إيران تدعو إلى تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

ترشيحاتنا

الجيش الابيض يصلي الجنازة على أول شهدائه.. والبورسعيدية يؤدونها غائبًا بالمنزل

وفاة أول فنان كوميدي شهير مصابا بفيروس كورونا

تسبب التسمم فورًا.. عادات في الطبخ يجب التوقف فورًا عن اتباعها

مش أي برد كورونا.. 8 طرق لعلاج الوسواس القهري

قوله يدّي فرصة لـ صالح جمعة.. أحمد شوبير يشوق الجمهور للقائه مع فايلر الليلة

عزل نفسه بالمنزل.. كواليس الساعات الأخيرة في حياة طبيب بورسعيد المتوفي بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيسيس تعلن رسميا طرح genesis g80 لأول مرة بتصميم خيالي علي أرض الواقع.. صور

النوم في الجراج.. احتياطات طبيب معالج لمرضى كورونا لحماية عائلته

صورة هزت العالم .. ممرضة أمريكية ترصد شاحنة مليئة بجثث موتى كورونا