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أخبار البلد

لا ينتقل للبشر .. الزراعة تنجح في الوصول لـ علاج كورونا الدجاج

الإثنين 30/مارس/2020 - 04:05 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أشاد الدكتور محمد عادل أستاذ الفيروسات البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة ، بجهود الدولة في القضاء علي فيروس كورونا من خلال الحجر الصحي والتباعد بين الأشخاص .


وأضاف "عادل" في تصريحات لـ " صدي البلد" أن فيروس كورونا لم يظهر له علاج حتي الآن ولكن الأبحاث مازالت مستمرة ، لافتا إلي أنهم استطاعوا أن يجدوا لقاحات لتحصين الدواجن ضد فيروس كورونا الذي يصيب الدجاج المعروف بـ IBV أو الالتهاب الشعبي المعدى في الدجاج والذي يحدث وفيات في الدجاج و لكن لا ينتقل للإنسان ،  معلقا :"بإذن الله سنجد علاجا وأمصالا أيضا لعلاج الإنسان".


وأشار " أستاذ الفيروسات بوزارة الزراعة" إلي أن الفيروسات ليس لها علاج ، ولكن الحل الوحيد لها هو التحصين ومن خلال النظافة الشخصية والعزل ، والتطهير الشخصي سواء باستخدام الكحول المطهر أو غيره .


وأكد نسبة الوفيات بسبب فيروس الكورونا الحالي أقل من فيروس السارس 1 (SARS 1) الذي ظهر في 2003 ، ولكن المشكلة تكمن في سرعة انتشاره حول العالم .
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