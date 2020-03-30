لا ينتقل للبشر .. الزراعة تنجح في الوصول لـ علاج كورونا الدجاج

أشاد الدكتور محمد عادل أستاذ الفيروسات البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة ، بجهود الدولة في القضاء علي فيروس كورونا من خلال الحجر الصحي والتباعد بين الأشخاص .









وأضاف "عادل" في تصريحات لـ " صدي البلد" أن فيروس كورونا لم يظهر له علاج حتي الآن ولكن الأبحاث مازالت مستمرة ، لافتا إلي أنهم استطاعوا أن يجدوا لقاحات لتحصين الدواجن ضد فيروس كورونا الذي يصيب الدجاج المعروف بـ IBV أو الالتهاب الشعبي المعدى في الدجاج والذي يحدث وفيات في الدجاج و لكن لا ينتقل للإنسان ، معلقا :"بإذن الله سنجد علاجا وأمصالا أيضا لعلاج الإنسان".









وأشار " أستاذ الفيروسات بوزارة الزراعة" إلي أن الفيروسات ليس لها علاج ، ولكن الحل الوحيد لها هو التحصين ومن خلال النظافة الشخصية والعزل ، والتطهير الشخصي سواء باستخدام الكحول المطهر أو غيره .







