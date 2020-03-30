البنك المركزى : المصريون أنفقوا 2 مليار دولار على السفر الخارجي خلال 6 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري في بيانات ميزان المدفوعات، أنفاق المصريين نحو 2 مليار دولار على السفر للخارج، سواء بغرض السياحة أو آداء العمرة، خلال الـ6 اشهر الأولى من العام المالي الجاري، فى الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2019 ، بزيادة 615.1 مليون دولار عن نفس الفترة من العام 2018.
وأضاف التقرير الصادر اليوم عن البنك المركزي إن فائض ميزان السفر حقق تراجعا بقيمة 155.4 مليون دولار ليسجل 5.3 مليار دولار عن النصف الأول من العام المالى 2019/2020 ، مقابل 5.4 مليارا عن نفس الفترة من العام المالى 2018/2019، وأن ذلك جاء ذلك نتيجة لإرتفاع متحصلات السفر "إيرادات السياحة" بقيمة 459.7 مليون دولار لتسجل 7.2 مليار دولار ، وارتفاع مدفوعات السفر بقيمة 615.1 مليون دولار لتسجل 2 مليار دولار.
وارتفعت ايرادات رسوم العبور في قناة السويس إلي 3 مليارات دولار بزيادة بلغت 103.8 مليون دولار عما كان عليه في النصف الأول من العام المالي الماضي اذ سجلت وقتها 2.9 مليار دولار، بينما حقق ميزان النقل تراجعا في الفائض مسجلا 298.6 مليون دولار مقابل 697.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.
وجقق ميزان الخدمات الحكومية عجزا بالإضافة للخدمات الأخرى مسجلا 2.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري ومقارنة بـ1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.