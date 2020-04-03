AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ظروف غامضة.. اختفاء أول فنانة مصرية مصابة بـ فيروس كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل لا تزال مثارة حول الفنانة المصرية رولا محمود، المقيمة في إنجلترا والتي أعلنت مؤخرًا عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وفي ظروف غامضة لا تزال، رولا محمود، مختفية على وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما تويتر، منذ آخر تغريدات لها قبل 10 أيام، والتي أعلنت من خلالها إصابتها بالفيروس التاجي. 

يأتي ذلك بعدما كتبت رولا محمود، تغريدة بالإنجليزية، احتوت على كلمات مؤثرة، قائلة: "لست بخير على الإطلاق .. الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأسبوع الماضي إلى 10 أيام تزداد سوءًا في الوقت الحالي .. هل يعرف أي شخص المستشفى الذي يجب أن أزوره لاختبار فيروس كورونا؟ .. أنا أعيش في أوكسفوردشاير .. أنا آسفة لمشاركة مثل هذه الأخبار السيئة". 

وكانت وسائل الإعلام المصرية، ضُجت بعدما كشفت رولا محمود، عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة الإنجليزية لندن. 

ونشرت رولا محمود، تغريدة عبر تويتر، أكدت قالت فيها: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ .. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

وبدأت رولا محمود التمثيل، من خلال مسلسل: (أوان الورد) عام 2000، ثم تبعته بفيلمي "الساحر" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز عام 2001، وفيلم "مواطن ومخبر وحرامي" مع خالد أبو النجا، من نفس العام، فجذبت الأنظار لها من خلال مشاركتها بدور (مديحة زوجة الحرامي). 
رولا محمود رولا محمود
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا .. تعرف عليها

شاركت في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".. 5 معلومات عن الفنانة المصرية المصابة بـ"كورونا"

مفاجأة بنات موسى لجمهوره الحلقة الأخيرة على جزأين

حالتها سيئة وتبحث عن علاج.. كيف أعلنت أول فنانة مصرية إصابتها بـ كورونا

بعد إصابتها بـ كورونا.. أول ظهور للفنانة المصرية رولا محمود

لست بخير.. رسالة مؤثرة من الفنانة رولا محمود بعد إصابتها بـ كورونا

ترشيحاتنا

كارثة جديدة على شواطئ الإسكندرية بسبب كورونا.. صور

الأوقاف: لا صحة للأخبار المفتراه عن فتح المساجد الجمعة المقبلة

علاج مثالي لـ كورونا.. هكذا شفي الأمير تشارلز من الفيروس القاتل

ملائكة الرحمة يتساقطون.. وفاة ممرضتين بـ كورونا في يوم واحد

فيروز تصلي من أجل العالم في زمن كورونا.. فيديو

بسبب كورونا.. كلب قادم من أمريكا يثير أزمة بمرسى علم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيروس كورونا يودي بحياة أم شابة بعد ولادة طفلتها مباشرة

بفستان كاجول قصير.. منى ممدوح تتألق بإطلالة جريئة ولافتة.. شاهد

كيف يؤثر الحجر الصحي على الصحة العقلية؟